به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی با بیان اینکه استان بوشهر دارای سه زنجیره ارزش اساسی است افزود: زنجیره ارزش آبزیان و خرما از جمله ظرفیت‌هایی هستند که با انجام مطالعات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، مورد توجه نهاد‌های ملی قرار گرفته‌اند و هدف ما از برگزاری چنین رویدادهایی، تقویت نهاد‌های پشتیبان و توسعه این زنجیره‌ها با هدف افزایش ارزش افزوده و ارتقای منافع بهره‌برداران است.

وی بیان کرد: برگزاری مطلوب برنامه‌های اصلی و جانبی نمایشگاه بین المللی خرما در شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش‌روی بخش خصوصی، حاصل تلاش و هماهنگی مجموعه دست‌اندرکاران بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دولت و بخش خصوصی و تقویت زنجیره ارزش خرما، هر سال گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه این صنعت، افزایش ارزش افزوده و بهبود وضعیت فعالان این حوزه برداشته شود.