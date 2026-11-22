به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، فرماندار اشنویه گفت: با اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های صورت‌گرفته و استقبال مودیان مالیاتی از طرح نشان‌دارکردن مالیات، اعتبار مورد نیاز طرح نیمه‌تمام کتابخانه عمومی شهر نالوس به مبلغ ۸ میلیارد تومان از محل انتخاب و تخصیص مالیات‌های پرداختی محقق شد.

عبدالسلام مام‌عزیزی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه افزود: کتابخانه عمومی شهر نالوس با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد، یکی از طرح‌های مهم فرهنگی شهرستان است که تکمیل و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب مطالعه برای شهروندان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان داشته باشد.

وی از تمام مودیان مالیاتی که با انتخاب این طرح در تحقق اعتبارآن مشارکت کردند، صمیمانه قدردانی کرد.

فرماندار اشنویه در پایان تأکید کرد: مشارکت مودیان مالیاتی درانتخاب طرح‌های عمرانی و فرهنگی، نمونه ارزشمندی از هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت نیاز‌های واقعی جامعه است و امیدواریم با تداوم این همراهی، شاهد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه متوازن شهرستان باشیم.