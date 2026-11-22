هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری پرگل لانسیو و رم پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

کومو ۲ - ۰ کالیاری

لاتسیو ۳ - ۰ لچه

پارما ۱ - ۵ رم (گل‌های رم: دونیل مالن در دقایق ۳۹، ۶۸، ۷۷ و ۹۰ و رودریگو مورا ۷۱)

ناپولی ۱ - ۰ تورینو

* برنامه - یک شنبه اول آذر:

یوونتوس - ونتزیا

بولونیا - اودینزه

ساسولو - جنوآ

میلان - فروزینونه

آتالانتا - اینتر

* دوشنبه ۲ آذر:

مونزا - فیورنتینا

- در جدول سری آ تیم‌های لاتسیو با ۲۹، اینتر با ۲۸ و رم با ۲۷ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.