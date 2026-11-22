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هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا با برتری پرگل لانسیو و رم پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
کومو ۲ - ۰ کالیاری
لاتسیو ۳ - ۰ لچه
پارما ۱ - ۵ رم (گلهای رم: دونیل مالن در دقایق ۳۹، ۶۸، ۷۷ و ۹۰ و رودریگو مورا ۷۱)
ناپولی ۱ - ۰ تورینو
* برنامه - یک شنبه اول آذر:
یوونتوس - ونتزیا
بولونیا - اودینزه
ساسولو - جنوآ
میلان - فروزینونه
آتالانتا - اینتر
* دوشنبه ۲ آذر:
مونزا - فیورنتینا
- در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۹، اینتر با ۲۸ و رم با ۲۷ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.