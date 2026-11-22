در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۲۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



محدودیت خرید نان و آرد برای خانوارها در سنندج و اراک

این خبر از سوی اتحادیه خبازان استان تکذیب شد.



ارتباط سدها با تأمین انرژی مراکز موشکی

این ادعای تکراری از سوی هیئت‌رئیسه مجلس تکذیب شد.



طرح حمله ایران به آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه

این ادعا از سوی یک سناتور آمریکایی تکذیب شد.



انتشار تصاویر غیرمستند از درگیری پدر سوگند صیادی با او

رسانه‌ها غیرمستند بودن این تصاویر را اعلام کردند.



ادعای سنتکام درباره هدف قرار نگرفتن جنگنده اف‌۱۶ آمریکا توسط ایران

این ادعا از سوی سپاه تکذیب شد.



حرکت نفتکش‌های ایرانی برای عبور از محاصره دریایی و آمادگی ایران برای مقابله‌به‌مثل علیه زیرساخت‌های نفتی کشورهای منطقه

این ادعا از سوی وزیر امور خارجه تکذیب شد.



