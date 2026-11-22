به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه مراغه در جشنواره ایده‌شو با طرح مراقبت هوشمند سرطان همزمان با کنفرانس بین المللی کنسرژنومیکس موفق به کسب رتبه سوم شد.

مهدیه کمالی در پنجاه‌ونهمین رویداد ملی ایده‌شو با محوریت مراقبت هوشمند سرطان که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و همزمان با سومین کنگره بین‌المللی و نخستین کنگره استانی کنسرژنومیکس (CGC۲۰۲۶) برگزار شد با ارائه طرح پژوهشی خود موفق به کسب رتبه سوم و دریافت تندیس جشنواره بین المللی شد.

این رویداد علمی با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه تشخیص، درمان و مراقبت از سرطان برگزار شد و محور‌هایی همچون هوش مصنوعی، رادیوژنومیکس، ابزار‌های نوین تشخیصی، نانوفناوری، دارورسانی هدفمند، سلامت دیجیتال و ژن‌درمانی را دربر می‌گرفت.

طرح ارائه‌شده از سوی دانشجوی دانشگاه مراغه با عنوان طراحی و ساخت نانوسامانه هوشمند حامل همزمان ژن و دارو به توسعه یک نانو حامل زیست‌سازگار و چندمنظوره با قابلیت انتقال همزمان ترکیبات دارویی و مواد ژنتیکی اختصاص دارد.

در این پژوهش با بهره‌گیری از ساختار‌های معدنی و پلیمری یک نانوسامانه چندلایه طراحی شده است که امکان بارگذاری و انتقال همزمان دارو و مواد ژنتیکی را فراهم می‌کند.کنترل آزادسازی دارو، بهبود فرایند دارورسانی و فراهم‌سازی بستری مناسب برای انتقال ژن به سلول‌های سرطانی از جمله قابلیت‌های مورد توجه در طراحی این سامانه است.

از ویژگی‌های اصلی این طرح تلفیق دو رویکرد دارورسانی و ژن‌رسانی در قالب یک بستر نانویی واحد است رویکردی که می‌تواند زمینه مطالعات بیشتر در طراحی سامانه‌های چندمنظوره و توسعه راهبرد‌های نوین در حوزه فناوری‌های مرتبط با درمان سرطان را فراهم آورد.

این پژوهش و پایان نامه با راهنمایی دکتر فرخ کریمی و دکتر ایلناز رحیم منش و مشاوره دکتر مهدی خردمندفرد انجام شده است.