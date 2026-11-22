دبیر رویداد گرامی‌داشت روز جهانی کودک در بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری مراسم تجلیل از ۱۲ خانواده شهدای کودک خبر داد و گفت: این رویداد با محوریت روایتگری از زندگی، آرزو‌ها و رویا‌های کودکانی برگزار شده است که در جنگ به شهادت رسیدند؛ روایت‌هایی که هدف آن ثبت مظلومیت این کودکان و انتقال ارزش‌های انسانی آنان به نسل امروز است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیده معصومه غفوری ، دبیر رویداد گرامی‌داشت روز جهانی کودک در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به رویکرد متفاوت این بنیاد در پاسداشت روز جهانی کودک، گفت: امسال با محوریت روایتگری از شهدای کودک و خانواده‌های معظم آنان، برنامه‌هایی با هدف معرفی ابعاد انسانی زندگی این کودکان و انتقال ارزش‌های اخلاقی و انسانی به جامعه برگزار شده است.

غفوری در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» با بیان اینکه موضوع روایتگری از شهدا و خانواده‌های آنان پیش از این نیز در معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد مورد توجه بوده است، اظهار کرد: با تأکید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر موسوی، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، توجه ویژه‌ای به موضوع روایتگری و نقش رسانه‌ها در تبیین و انتقال واقعیت‌ها صورت گرفت و در همین راستا رویدادهای مختلفی طراحی و اجرا شد.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای کودک است که امروز میزبان ۱۲ خانواده شهید هستیم. برخی از این خانواده‌ها چند شهید تقدیم کرده‌اند و تعدادی از کودکان نیز همراه با پدر، مادر یا خواهر و برادر خود به شهادت رسیده‌اند.

دبیر این رویداد درباره نحوه انتخاب خانواده‌های حاضر در مراسم توضیح داد: با همکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، خانواده‌های چندشهیدی و خانواده‌هایی که فرزندشان به همراه اعضای دیگر خانواده به شهادت رسیده‌اند، برای حضور در این مراسم دعوت شدند.

غفوری همچنین از حضور یک کودک مجروح در این برنامه خبر داد و گفت: در کنار خانواده‌های معظم شهدا، از پناه محمدی، یکی از کودکان آسیب‌دیده از جنگ رمضان از استان مرکزی نیز دعوت شده است تا ابعاد دیگری از پیامدهای جنگ بر کودکان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آثار جسمی و روحی و روانی جنگ بر کودکان تأکید کرد: پیامدهای این آسیب‌ها می‌تواند در سال‌های آینده، زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و نباید از این ابعاد غافل شد.

روایت شهدای میناب؛ آرزوهایی که ناتمام ماند

دبیر رویداد گرامی‌داشت روز جهانی کودک در ادامه با اشاره به اقدامات بنیاد شهید برای بزرگداشت شهدای کودک میناب اظهار کرد: سفر معاون رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان هرمزگان و دیدار با خانواده‌های معظم شهدای میناب از جمله این اقدامات بوده است. همچنین طی هفته‌های گذشته مراسم رونمایی از کتاب «خونابه میناب» و تجلیل از جمعی از خانواده‌های این شهدای عزیز در تهران برگزار شد.

غفوری با تأکید بر اهمیت ثبت و انتشار روایت‌های خانواده‌های شهدای کودک گفت: گفت‌وگو با خانواده این شهدا، روایت‌های ارزشمند و تأثیرگذاری را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ روایت‌هایی از کودکانی که با وجود سن کم و دنیای معصومانه خود، آرزوهایی بزرگ، زیبا و انسان‌دوستانه داشتند.

وی در تشریح این روایت‌ها به آرزوی رها زارعی، از دانش‌آموزان شهید میناب، اشاره کرد و افزود: مادر رها پزشک است و این شهید کودک آرزو داشت در آینده پزشک شود و خانواده‌هایی را که از توان مالی کافی برخوردار نیستند، به‌صورت رایگان درمان کند.

غفوری همچنین با اشاره به گفت‌وگو با پدر علی سالاری، از دیگر شهدای کودک میناب، بیان کرد: آرزوی علی این بود که روزی در عرصه بین‌المللی بدرخشد، نام ایران را مطرح کند و در جایگاه یک دانشمند برای جامعه خود نقش‌آفرینی داشته باشد.

وی ادامه داد: این روایت‌ها نشان می‌دهد که کودکان شهید، متناسب با تربیت خانوادگی و ارزش‌هایی که در محیط زندگی خود آموخته بودند، آرزوهایی انسانی و مسئولانه در سر داشتند و می‌خواستند در آینده منشأ اثر و خدمت به جامعه باشند.

روایتگری؛ وظیفه‌ای در برابر نسل امروز

دبیر رویداد گرامی‌داشت روز جهانی کودک در پایان با تأکید بر ضرورت بازتاب روایت زندگی شهدای کودک خاطرنشان کرد: روایت این کودکان تنها بازگویی خاطرات خانواده‌های آنان نیست، بلکه بیانگر ارزش‌های اخلاقی و انسانی است که جامعه امروز و به‌ویژه کودکان و نوجوانان هم‌سن‌وسال آنان به شناخت و درک آن نیاز دارند.

غفوری تصریح کرد: انتقال آرزوها، ویژگی‌های شخصیتی و نگاه انسان‌دوستانه شهدای کودک به نسل جدید، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است و رسانه‌ها می‌توانند در ثبت و انتشار این روایت‌های ارزشمند نقش مؤثری ایفا کنند.