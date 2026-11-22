معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی برای جذب ۱۲ پزشک متخصص جدید، احداث ۲۰ خانه بهداشت، نوسازی ناوگان آمبولانس و ارتقای خدمات درمانی در این شهرستان خبر داد.

توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان راسک سیستان و بلوچستان

توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان راسک سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احمد بامری گفت: ۱۲ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف به مجموعه متخصصان فعلی اضافه خواهند شد که این اقدام، تحول قابل توجهی در حوزه درمان شهرستان راسک ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ساخت خانه‌های بهداشت افزود: سهم شهرستان راسک از این طرح، احداث ۲۰ خانه بهداشت است که تلاش می‌کنیم تا پایان سال محقق شود. این مراکز نقش مهمی در توسعه آموزش سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سطح خدمات بهداشتی در مناطق مختلف خواهند داشت.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر همچنین از برنامه‌ریزی برای به‌روز شدن پرداختی کارکنان نظام سلامت خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات پرسنل از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه در دستور کار قرار دارد. همچنین تسویه مطالبات سنواتی و کارانه‌های انباشته کارکنان بیمارستان‌ها در برخی شهرستان‌ها نیز پیگیری می‌شود تا نیرو‌های خدوم حوزه سلامت با آرامش بیشتری به مردم خدمت کنند.

بامری در ادامه به برنامه‌های توسعه ناوگان اورژانس اشاره کرد و افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، توزیع آمبولانس‌های جدید در آذرماه انجام خواهد شد که شهرستان راسک نیز در برنامه تخصیص آمبولانس قرار دارد.

وی درباره مطالبه مردم شهر پیشین برای راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سلامت نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای طی مراحل قانونی و اخذ ماده ۲۳ و همچنین فراهم‌سازی مقدمات احداث مرکز منتخب و شبانه‌روزی پیشین در حال انجام است.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ارتقای مرکز جامع سلامت پیشین و تأمین پانسیون‌های موردنیاز برای استقرار پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و کادر مامایی را از دیگر برنامه‌های دانشگاه عنوان کرد و گفت: تأمین نیروی انسانی موردنیاز این مرکز نیز در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مورد توجه قرار دارد.