به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم پرشور ، اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار کهگیلویه و بویراحمد، ضمن خون‌خواهی امام شهید و تجدید بیعت با آرمان‌های مقام معظم رهبری، هفته بسیج را گرامی داشتند.

این گردهمایی بزرگ که با محوریت ویژه برنامه‌های هفته بسیج شکل گرفته بود، تجلی‌گاه بصیرت و آمادگی همه‌جانبه امت حزب‌الله در پاسداری از دستاورد‌های انقلاب بود و حضور چشمگیر جوانان بسیجی، خانواده‌های معظم شهدا و عموم شهروندان، فضایی سرشار از اقتدار و شور انقلابی را رقم زد.

شرکت‌کنندگان در پایان با تاکید بر استمرار راه مقاومت، آمادگی کامل خود را برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و پیروی از مکتب شهدا اعلام کردند.