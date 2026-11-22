به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در راستای توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی و افزایش گزینه‌های سفر برای مسافران، پرواز‌های شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از روز پنجشنبه ۵ آذرماه مجدداً در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس برقرار می‌شود.

سید علی‌اکبر سیدی افزود: این پرواز در روز‌های پنجشنبه ساعت ۱۲:۳۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ساعت ۱۴:۰۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به زمین بنشیند؛ پرواز برگشت نیز ساعت ۱۵:۱۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد برقراری مجدد این پرواز با استقبال مسافران همراه شود و زمینه تقویت و توسعه پرواز‌های فرودگاه بیرجند را فراهم کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: با اضافه شدن پرواز‌های ایران‌ایر، در مجموع در هفته آینده ۲۲ سورتی پرواز در فرودگاه بیرجند و چهار سورتی پرواز در فرودگاه طبس برنامه‌ریزی شده است که مجموع پرواز‌های فرودگاه‌های استان را به ۲۶ سورتی می‌رساند.