به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور درباره ضرورت مدیریت ذخایر سوخت و تضمین تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد هشدار داد.

بر این اساس، بررسی ترکیب سبد سوخت نیروگاه‌ها از کاهش ۷.۹ درصدی مصرف گاز و کاهش ۳۱.۴ درصدی مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) و در مقابل، افزایش ۴۱.۷ درصدی مصرف نفت‌کوره (مازوت) حکایت دارد که بیانگر تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها و افزایش اتکا به سوخت‌های مایع جایگزین است.

با توجه به میزان مصرف روزانه گازوئیل نیروگاه‌ها و محدودیت ذخایر قابل‌استفاده، تداوم روند فعلی می‌تواند پایداری تأمین سوخت و استمرار تولید برق را با مخاطره جدی مواجه سازد.

ازاین‌رو، وزارت نفت موظف است به‌منظور پیشگیری از اختلال در تولید برق و عبور مطمئن از فصل سرد، تأمین به‌موقع و پایدار سوخت نیروگاه‌ها و مدیریت مؤثر ذخایر را در اولویت قرار دهد و اقدامات لازم را به‌عمل آورد