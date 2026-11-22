فرمانده انتظامی شادگان از دستگیری ۳ نفر از عاملان تیراندازی هوایی در مراسمات جشن و عزا و کشف سلاح و مهمات غیرمجاز از مخفیگاه آنان در این شهرستان خبر داد.

دستگیری ۳ عامل تیراندازی و کشف سلاح و مهمات غیرمجاز در شادگان

دستگیری ۳ عامل تیراندازی و کشف سلاح و مهمات غیرمجاز در شادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کاظم نیسی اظهار داشت: در پی وقوع تیراندازی هوایی در سطح شهرستان که عمدتاً در برخی مراسمات جشن و عزا رخ می‌دهد، ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف بر تحرکات افراد خاطی، موفق شدند در عملیاتی سریع و هدفمند، ۳ نفر از عاملان تیراندازی را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از منازل متهمان، تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، ۲ تیغه خشاب سلاح کلاشینکف، ۵ فشنگ جنگی و ۴۵ فشنگ شکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با هشدار جدی به عاملان تیراندازی هوایی تصریح کرد: بی‌توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه به هیچ عنوان قابل اغماض و گذشت نیست و پلیس با قاطعیت با این پدیده خطرناک برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نیسی خاطرنشان کرد: برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی بدانند که پلیس با تمام توان با آنان برخورد قانونی خواهد کرد و متخلفان باید در انتظار عواقب و مجازات قانونی اقدامات خود باشند.