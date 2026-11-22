سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: محدودیت‌های برق در سطح شهر مشهد از امروز، یکشنبه اول آذرماه، اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، حسن‌نژاد گفت: به دلیل محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌های برق مشهد، از امروز اعمال قطعی برق در برخی مناطق آغاز می‌شود. مدت زمان هر نوبت خاموشی، مشابه برنامه‌های تابستانی، دو ساعت خواهد بود.

وی افزود هنوز به‌صورت قطعی مشخص نیست که این محدودیت‌ها به‌صورت روزانه اجرا می‌شود یا با فواصل دو تا سه روزه.

سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به امکان پیگیری وضعیت خاموشی‌ها از سوی شهروندان افزود: مشترکان می‌توانند برای اطلاع از زمان‌بندی دقیق قطع برق در منطقه خود، از طریق اپلیکیشن برق من یا بازوی اطلاع‌رسان این برنامه در پیام‌رسان بله اقدام نمایند.