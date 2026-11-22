به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بر اساس اعلام شرکت توانیر با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذر ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق هستیم.

این محدودیت‌ها صرفاً در پی محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها، پیش از اعمال آن، از طریق سامانه «برق من» انجام خواهد شد.

شرکت توانیر ضمن عذرخواهی و تأکید بر اینکه اعمال این محدودیت‌ها تصمیمی ناگزیر در شرایط محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌هاست، از مشترکان درخواست می‌کند با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.