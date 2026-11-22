به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی افزود: در پی افزایش گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع سرقت ترانس و کابل برق در نقاط مختلف شهرستان کهگیلویه که موجب اختلال در خدمات رسانی و نارضایتی شهروندان شده بود پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه پس از بررسی سرقت‌های انجام شده و با انجام اقدامات تخصصی ۴ نفر سارق حرفه‌ای ترانس و کابل برق را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار صالحی گفت: متهمان در بازجویی‌های پلیس به ۹۰ فقره سرقت ترانس و کابل برق در شهرستان کهگیلویه اعتراف کردند.