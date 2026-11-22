به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رشید مرادی اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از تنوع قابل توجه مواد معدنی و ظرفیت‌های ارزشمند زمین‌شناسی، از فرصت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی برخوردار است و برگزاری مزایده محدوده‌های معدنی می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران توانمند و توسعه بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

وی افزود: محدوده‌های عرضه‌شده در این مزایده شامل محدوده‌های اکتشافی، گواهی‌های کشف و محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری است که فرصت مناسبی برای حضور معدنکاران، شرکت‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در بخش معدن استان فراهم می‌کند.

مرادی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیان کرد: رویکرد ما صرفاً واگذاری محدوده‌های معدنی نیست، بلکه به دنبال جذب سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت فنی و مالی، توسعه اکتشافات، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش در استان هستیم؛ موضوعی که می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان منجر شود.

رئیس اداره امور معادن صمت استان بوشهر در خصوص زمان‌بندی مزایده گفت: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام کنند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت ۱۹ روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ و مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. همچنین اسناد و پیشنهاد‌های دریافتی روز یکشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بازگشایی خواهد شد.

مرادی افزود: متقاضیان باید ضمن ثبت‌نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)، مطابق شرایط و ضوابط مندرج در اسناد مزایده نسبت به ثبت و ارسال پیشنهاد خود اقدام کنند.

وی همچنین افزود: نقشه و موقعیت محدوده‌های معدنی بر اساس کد کاداستر از طریق سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir در بخش نقشه قابل مشاهده است.