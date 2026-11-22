معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم امروز اول آذر در اطراف اهواز انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی اظهار کرد: عملیات امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم امروز اول آذر از ساعت ۱۲ ظهر در مناطق اطراف شهرستان اهواز انجام می‌شود.

وی با اشاره به کنترل‌شده بودن انفجار‌ها گفت: این عملیات با رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در دزفول، شوشتر و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.