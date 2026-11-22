به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از افزایش درصد تست‌های مثبت آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: در هفته منتهی به ۲۹ آبان، میزان تست‌های مثبت آنفلوانزا از ۲۰ درصد عبور کرد و به ۲۱.۶ درصد رسید.

وی با اشاره به روند بیماری‌های تنفسی در استان افزود: در همین مدت، روند کاهشی بیماری کووید۱۹ ادامه یافت و درصد تست‌های مثبت این بیماری ۴.۱ درصد ثبت شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه موج نخست آنفلوانزا از ابتدای آبان در استان آغاز شده است، پیش‌بینی کرد این موج طی دو هفته آینده به اوج خود برسد.

شریفی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی و مراقبت بیشتر در این دوره، گفت: مراقبت از گروه‌های پرخطر به‌ویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از مهم‌ترین توصیه‌ها در شرایط کنونی است.