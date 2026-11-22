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هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست سنگین چلسی و توقف تیمهای آرسنال و منچسترسیتی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
منچسترسیتی ۱ - ۱ فولام (گل سیتی: الیوت اندرسون در دقیقه ۵۷)
آستون ویلا ۰ - ۰ ساندرلند
بورنموث ۲ - ۰ ناتینگام فارست
چلسی ۱ - ۴ لیدزیونایتد (گل چلسی: امانوئل امه گا در دقیقه ۲۵)
تاتنهام - ایپسویچ تاون
کاونتری سیتی ۳ - ۲ کریستال پالاس
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ آرسنال (گلهای آرسنال: ابرچی ازه در دقیقه ۳۳ و نونی مادوئکه ۷۸)
* برنامه - یک شنبه اول آذر:
هال سیتی - برایتون
لیورپول - منچستریونایتد (داربی نورث وست یا داربی انگلیس)
- در تاریخ داربی انگلیس که از سال ۱۸۹۴ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون در ۲۱۸ بازی به مصاف هم رفتهاند که تیم لیورپول ۷۲ و منچستریونایتد ۸۵ بار به پیروزی رسیدهاند.
برنتفورد - اورتون
- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۸ امتیاز صدرنشین است و تیمهای برایتون و منچسترسیتی با ۲۲ و بورنموث و لیورپول با ۱۸ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.