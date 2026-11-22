هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست سنگین چلسی و توقف تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

منچسترسیتی ۱ - ۱ فولام (گل سیتی: الیوت اندرسون در دقیقه ۵۷)

آستون ویلا ۰ - ۰ ساندرلند

بورنموث ۲ - ۰ ناتینگام فارست

چلسی ۱ - ۴ لیدزیونایتد (گل چلسی: امانوئل امه گا در دقیقه ۲۵)

تاتنهام - ایپسویچ تاون

کاونتری سیتی ۳ - ۲ کریستال پالاس

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۲ آرسنال (گل‌های آرسنال: ابرچی ازه در دقیقه ۳۳ و نونی مادوئکه ۷۸)

* برنامه - یک شنبه اول آذر:

هال سیتی - برایتون

لیورپول - منچستریونایتد (داربی نورث وست یا داربی انگلیس)

- در تاریخ داربی انگلیس که از سال ۱۸۹۴ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون در ۲۱۸ بازی به مصاف هم رفته‌اند که تیم لیورپول ۷۲ و منچستریونایتد ۸۵ بار به پیروزی رسیده‌اند.

برنتفورد - اورتون

- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۸ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برایتون و منچسترسیتی با ۲۲ و بورنموث و لیورپول با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.