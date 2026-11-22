به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر توزیع برق شهرستان صیدون گفت:در راستای افزایش پایداری شبکه برق، ارتقای ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، اقدامات فنی و اصلاحی در چهار روستا از شهرستان صیدون انجام شد.

حمزه کریمی افزود:در این عملیات که در سطح روستا‌های دره بنیاب، منجوک، علاء و دره زرد صورت گرفت ۶مورد آچارکشی اتصالات سست انجام و ۷ عدد مقره میخی معیوب تعویض و ۲۰ اصله درخت در حریم شبکه نیز هرس شد.