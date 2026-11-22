سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زهک سیستان و بلوچستان از افزایش جوجه‌ریزی به میزان ۵۳۳ هزار قطعه و عرضه بیش از ۱۱۰۰ تن گوشت مرغ به بازار‌های مصرف و کشتارگاه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا سرگزی گفت: با اتکا به ظرفیت‌های منطقه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود میزان جوجه‌ریزی تا پایان سال به بیش از یک میلیون قطعه برسد که تحقق این هدف، تولید حدود ۲۱۰۰ تن گوشت مرغ را به دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه زنجیره ارزش گوشت مرغ فراتر از سالن‌های پرورش و شامل بخش‌هایی نظیر تأمین خوراک، خدمات دامپزشکی، حمل‌ونقل، کشتار، بسته‌بندی و توزیع است، افزود: توسعه این ظرفیت‌ها در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، گامی بلند در راستای رونق اقتصادی، تأمین پایدار امنیت غذایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه خواهد بود.