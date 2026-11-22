نایب‌رئیس مجلس معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا با آمارسازی و خبرسازی دروغ در پی مدیریت افکار عمومی است در حالی که دستیابی ایران به سلاح‌های جدید دفاعی، دشمن را به وحشت انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای دونالد ترامپ درباره عملکرد پدافند آمریکا در برابر پهپاد‌های ایرانی، گفت: رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی شهره است؛ معمولاً کشور‌ها یا افرادی که در میدان هماوردی با شکست مواجه می‌شوند، برای جبران آن به آمارسازی و خبرسازی روی می‌آورند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: ترامپ مدعی شده از مجموع ۹ هزار پهپاد ایرانی، تنها دو فروند از پدافند آمریکا عبور کرده‌اند؛ این در حالی است که باید پرسید خسارت‌ها و خرابی‌های وارد شده ناشی از چه عاملی بوده است و چرا طرف مقابل عقب نشینی کرده و دیگر جرئت ادامه اقدامات خود را ندارد؟

وی با تأکید بر نگرانی دشمنان از قدرت نظامی ایران، تصریح کرد: آنها به این واقعیت پی برده‌اند که ایران وارد مرحله جدیدی از توانمندی نظامی شده و به همین دلیل با انتشار اخبار و فضاسازی در فضای مجازی، به دنبال مدیریت افکار عمومی جامعه خود هستند.

وحشت دشمن از فناوری‌های نوین دفاعی نیرو‌های مسلح ایران آنها را وادار به خبرسازی‌های دروغ کرده است

حاجی بابایی با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح کشور در حوزه فناوری‌های دفاعی، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح ایران علاوه بر ساقط کردن تجهیزات پیشرفته دشمن، توانسته‌اند برخی پهپاد‌ها و تجهیزات بدون سرنشین آنان را به صورت سالم به دست آورند، ما با اقتدار از ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کرده‌ایم و حتی برخی تجهیزات پیشرفته دشمن، از جمله تجهیزات زیرسطحی آنان را به دست آورده و برای بررسی و بهره‌برداری در اختیار گرفته‌ایم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تحولات اخیر بیانگر دستیابی کشور به توانمندی‌های جدید دفاعی است، خاطرنشان کرد: این تحولات بخشی از یک هماوردی تبلیغاتی است؛ چرا که ایران به سلاح‌های جدیدی دست یافته که در واقع پدر سایر تسلیحات ما محسوب می‌شوند و زمینه توسعه و ارتقاء دیگر سلاح‌های کشور را فراهم می‌کنند؛ همین توانمندی‌ها دشمن را به شدت به وحشت انداخته است. دشمن با خبرسازی و عملیات تبلیغاتی تلاش می‌کند افکار عمومی خود را مدیریت کند.