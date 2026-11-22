شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گفت: شریف‌ترین مردم کسانی هستند که خون و سرزمین خود را تقدیم کردند، مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی به نفع لبنان نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گفت: شریف‌ترین مردم کسانی هستند که خون و سرزمین خود را تقدیم کردند و این بزرگترین افتخار برای آنهاست، برخلاف کسانی که به مذاکراتی می‌روند که به نفع لبنان نیست.

شیخ علی الخطیب در ادامه مصاحبه با المنار افزود: ما از اتهامات وارد شده از سوی رئیس جمهور لبنان علیه گروهی از لبنانی‌ها که بهای سنگینی برای دفاع از کشور پرداختند، متأسفیم. اتهامات و تحریف حقایق موجود در سخنرانی رئیس جمهور تأسف بار است. بهتر این بود که رئیس جمهور شخصیتی باشد که همه لبنانی‌ها حول او گرد بیایند.

وی تصریح کرد: امیدوارم لبنانی‌ها واقعاً به استقلال دست یابند، اشغالگران را بیرون برانند و از تجاوز مداوم علیه مردم خود جلوگیری کنند.