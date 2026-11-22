مکزیک، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر را که در فهرست افراد تحت تعقیب اف‌ بی‌ آی قرار داشت، دستگیر کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، نیرو‌های ویژه مکزیک، فائوستو ایسیدرو مزا فلورس، ملقب به «ال چاپو ایسیدرو» - یکی از ۱۰ تبهکار تحت تعقیب اف‌بی‌آی - را به همراه دو تن دیگر از رهبران ارشد این گروه در حمله‌ای در ایالت سینالوآ دستگیر کردند.

پس از اعلام دستگیری بلتران-لیوا، رهبر کارتل مواد مخدر، توسط مقامات، خودرو‌ها در بزرگراهی نزدیک لوس موچیس، ایالت سینالوآ، مکزیک، آتش گرفتند. (عکس: رسانه‌های اجتماعی مکزیک)

طبق اطلاعیه‌ای که در ۲۱ نوامبر (به وقت محلی) از سوی عمر گارسیا هارفوش، وزیر امنیت مکزیک، منتشر شد، این عملیات توسط نیرو‌های ویژه ارتش و گارد ملی مکزیک در شهر گواساو، ایالت سینالوآ انجام شد.

علاوه بر مزا فلورس، مقامات پسرعموی او (که نفر دوم سازمان محسوب می‌شد) و برادر همسرش (که شبکه مالی را اداره می‌کرد) را نیز دستگیر کردند. هر سه نفر در ۲۱ نوامبر به مکزیکوسیتی منتقل و به دفتر دادستانی جرایم سازمان‌یافته تحویل داده شدند.

در جریان این حمله، مقامات هفت مرد مسلح را کشتند، در مجموع هشت مظنون را دستگیر کردند و مقدار زیادی سلاح سنگین ضبط کردند. با این حال، ارتش مکزیک نیز متحمل خساراتی شد و چهار سرباز پیاده نظام در حین انجام وظیفه کشته شدند.

وزارت دفاع مکزیک تأیید کرد که این عملیات بر اساس هماهنگی نزدیک بین سازمان‌های اطلاعاتی مکزیک و ایالات متحده انجام شده است. رونالد جانسون، سفیر ایالات متحده در مکزیک، در پلتفرم رسانه اجتماعی X، از این دستاورد تمجید کرد: «تبادل اطلاعات استراتژیک بین ایالات متحده و مکزیک این عملیات را به موفقیت رساند. نتایجی از این دست را نمی‌توان یک شبه به دست آورد، بلکه ثمره همکاری پایدار و اعتماد متقابل است.»

اداره تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده (HSI) این دستگیری‌ها را «ضربه‌ای بزرگ» به یکی از قدرتمندترین شبکه‌های باند‌های تبهکاری مکزیک توصیف کرد، در حالی که فرماندهی شمالی ایالات متحده این عملیات را تبریک گفت و تأیید کرد که گروه ویژه مبارزه با باند‌های تبهکار، اطلاعاتی را ارائه کرده است که به این عملیات کمک کرده است.

طبق گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، مزا فلورس و سازمانش بیش از ۲۰ سال مقادیر زیادی هروئین، مت‌آمفتامین، کوکائین و ماری‌جوانا را به ایالات متحده قاچاق می‌کردند. او یکی از رهبران کارتل بلتران لیوا - رقیب سابق کارتل سینالوآ - محسوب می‌شود.

با این حال، پس از دستگیری بنیانگذار کارتل سینالوآ، اسماعیل "ال مایو" زامبادا، در سال ۲۰۲۴ در ایالات متحده، جنگ قدرت بین دو جناح در سینالوآ درگرفت: لوس چاپیتوس و لوس مایوس. کارشناسان امنیتی می‌گویند که کارتل بلتران لیوا به رهبری مزا فلورس اخیراً با جناح لوس مایوس متحد شده است.