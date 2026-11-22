تیم کونگ‌فوتوآ رفسنجان با کسب ۵۶ مدال رنگارنگ، عنوان قهرمانی مسابقات استانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مسابقات قهرمانی کونگ‌فوتوآ استان به مناسبت هفته بسیج و با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، زرند، راور، بافت و ارزوئیه به میزبانی رفسنجان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم رفسنجان با کسب ۱۷ مدال طلا، ۱۷ نقره و ۲۲ برنز، در مجموع با ۵۶ مدال قهرمان شد و تیم‌های بافت و زرند به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در مراسم پایانی نیز به نفرات برتر، کمربند یا بازوبند طلایی، حکم و مدال اهدا شد.