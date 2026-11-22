به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، ساعت ۷ صبح امروز اول آذر در ایستگاه نیوساید ۱۵۶، حفاری ۱۵۳ و در ایستگاه سنجش استانداری ۱۵۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هواست.

این گزارش حاکیست همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه اداره کل حفاظت محیط زیست ۱۴۱ و در ایستگاه علوم پزشکی ۱۰۸ AQI به ثبت رسید که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین در ایستگاه مرکز بهداشت شرق ۹۲ و در ایستگاه منازل ۲۰۰ دستگاه اهواز ۹۷ AQI ثبت شد که وضعیت هوا را سالم و قابل قبول نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در ساعت ۷ صبح امروز هوای شهر‌های شوشتر، گتوند، ملاثانی، ماهشهر و هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی هوا و در شهر‌های بهبهان، دزفول، شادگان، شوش و هویزه در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار گرفتند.

کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان، فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز مدارس را برای امروز یکشنبه اول آذر ممنوع اعلام کرد.