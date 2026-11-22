معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی هوا، کشاورزان از سوزاندن مزارع و بقایای محصولات خود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به ادامه آلودگی هوا، نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا استانداری خوزستان برگزار و مقرر شد هر گونه انجام فعالیت‌های ورزشی و سایر فعالیت‌های بدنی در فضای باز مدارس و مراکز آموزشی ممنوع شود و مدیران مدارس باید اقدامات پیشگیرانه، از جمله کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز و محدود کردن فعالیت‌های بدنی را در دستور کار قرار دهند.

او افزود: تمامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها موظف‌اند تا پایان روز چهارشنبه چهارم آذرماه از هرگونه سوزاندن مزارع خودداری کنند و هرگونه آتش زدن مزارع کشاورزی، به‌ویژه بقایای شلتوک، در سطح استان ممنوع است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است نظارت بر مزارع را تشدید کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی ناشی از اقدام کشاورزان، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

قلی نژاد گفت: از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار، درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با جدیت رعایت کنند و دانشکده‌های علوم پزشکی استان باید توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را اطلاع‌رسانی کنند.