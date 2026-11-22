به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ ستاد معراج شهدای تهران، در اطلاعیه‌ای از افزایش ۲ ساعته زیارت روزانه شهدای گمنام، در این مکان مقدس خبر داد.

بنا بر این اعلام، مردم مومن و انقلابی پایتخت، می‌توانند، همه روزه به جز روز‌های تعطیل، از نماز ظهر تا ساعت ۱۶ برای زیارت شهدای گمنام دفاع مقدس به ستاد معراج شهدای تهران مشرف شوند. معراج شهدا در تهران، خیابان وحدت اسلامی (ضلع جنوب پارک شهر) انتهای خیابان بهشت، کوچه معراج واقع است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به ستاد معراج شهدا ایستگاه‌های ۱۵ خرداد و امام خمینی (ره) است.