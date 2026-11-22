به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: این مرکز با امکانات متنوع، آموزش مهارت‌های مختلف از جمله کار با سلاح و عبور از موانع را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

سردار علی فتحیان افزود: فراگیری این مهارت‌ها می‌تواند آمادگی جسمانی و توانمندی نسل جوان را در مواجهه با تهدید‌ها افزایش دهد.

این مرکز صبح‌ها ویژه بانوان و عصر‌ها ویژه آقایان فعالیت دارد و تا پایان هفته بسیج پذیرای علاقه‌مندان است.