فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: بسیج با اجرای طرح‌های آبخیزداری، احیای قنوات و طرح های جهادی، برای رفع مشکلات مردم و توسعه زیرساخت‌های استان پای کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان با مشارکت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح آبخیزداری بند سنگی ملاتی تیگران را تکمیل و به بهره‌برداری رساند؛ طرحی که با هدف کنترل سیلاب، جلوگیری از خسارت به مزارع و باغات پایین‌دست و تقویت منابع آب زیرزمینی اجرا شده است.

سردار نظری با اشاره به نقش بسیج در خدمت‌رسانی به مردم گفت: مردم‌یاری، مردم‌داری و کمک به حل مشکلات مردم از اهداف اصلی بسیج است و بسیج سازندگی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های مختلفی را در این مسیر اجرا می‌کند.

بند سنگی ملاتی تیگران با ارتفاع ۶ متر و اجرای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمکعب عملیات سنگی و ملاتی احداث شده و ظرفیت آبگیری آن به ۷۵ هزار مترمکعب می‌رسد. تغذیه منابع آب زیرزمینی و کمک به احیای هفت رشته قنات و چشمه‌های پایین‌دست از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

سردار نظری همچنین در تشریح دیگر طرح‌های آبخیزداری استان، از افتتاح سیل‌بند ماهان خبر داد و گفت: این طرح با تلاش گروه‌های جهادی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، طی سه تا چهار ماه اجرا شده و با ظرفیت آبگیری ۷۷۵ هزار مترمکعب، علاوه بر کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، از خسارت به باغ‌ها و مناطق مسکونی پایین‌دست روستا‌ها جلوگیری می‌کند.

به گفته وی، برای اجرای این سیل‌بند ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و مطالعات آن با همکاری مجموعه آبخیزداری منابع طبیعی انجام گرفته است.

احیای قنوات نیز بخش دیگری از برنامه‌های بسیج سازندگی در هفته بسیج است. سردار نظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان بردسیر گفت: برای اصلاح و احیای قنات‌های مورد نیاز مردم این شهرستان حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شده و در یکی از قنوات، میزان آبدهی پس از اجرای اقدامات اصلاحی سه تا چهار برابر افزایش یافته است.

وی همچنین از بهره‌برداری نیروگاه تجمیعی خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی خبر داد و افزود: این نیروگاه با مشارکت سه نفر از کشاورزان و سرمایه‌گذاری حدود ۷ میلیارد تومان برای تأمین برق مورد نیاز بخش کشاورزی احداث شده است.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان از آغاز اجرای طرح نهال امید نیز خبر داد و گفت: در قالب این طرح، کاشت یک میلیارد نهال در کشور هدف‌گذاری شده و سهم استان کرمان در هفته بسیج، کاشت ۳۱۰ هزار اصله نهال است که با همکاری مسئولان در شهرستان‌های بردسیر، راور، شهربابک و مناطق جنوبی استان اجرا می‌شود.

سردار نظری با اشاره به برنامه‌های جهادی حوزه سلامت افزود: اردو‌های پزشکی با ارائه خدمات دندانپزشکی، زنان و داخلی از روز پنجشنبه آغاز شده و در طول هفته بسیج ادامه خواهد داشت؛ برآورد اولیه هزینه خدمات در یکی از محله‌ها نیز ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آزادسازی زندانیان و کمک به صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در هفته مقاومت خبر داد و گفت: در این بخش، بیش از ۶۳۰ پرونده برای صلح و سازش هدف‌گذاری شده است.

سردار نظری با تأکید بر اینکه طرح‌های هفته بسیج تنها بخشی از فعالیت‌های بسیج در طول سال را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: هر جا کاری بر زمین مانده یا باری بر دوش مردم باشد، بسیج با کمک دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم برای حل آن وارد میدان می‌شود.

وی اجرای این طرح‌ها را پاسخی عملی به تلاش دشمن برای کاشت بذر ناامیدی در جامعه دانست و تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد مسئولان و دستگاه‌های مختلف دغدغه مردم را دارند و برای خدمت‌رسانی و رفع مشکلات آنان تلاش می‌کنند.