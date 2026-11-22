مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان در دویست‌ و شصت و ششمین شب از اجتماعات شبانه، با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌های نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه، بر ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه، حمایت خود را از اقتدار و امنیت ایران اسلامی اعلام کردند و استمرار این قرارهای شبانه را نشانه‌ای از همبستگی ملی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن دانستند.

حاضران همچنین با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، بر حمایت از تصمیمات مسئولان کشور برای صیانت از حقوق ملت ایران و مقابله با تهدیدها و محاصره دریایی تأکید کردند.