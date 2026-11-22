به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن رو به وخامت و دستمزد‌های پایین که به گفته آنها دیگر با افزایش هزینه‌ها همخوانی ندارد، گلایه مندند.

کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال CGTP، بزرگترین اتحادیه پرتغال، خواستار افزایش دستمزد‌ها و حقوق بازنشستگی، کاهش قیمت کالا‌ها و خدمات ضروری و اقداماتی برای مهار هزینه‌های فزاینده مسکن در کشور شد.

این تظاهرات پس از هفته‌ها نا آرامی، از جمله چادر زدن فعالان مسکن در لیسبون و پورتو، و در بحبوحه موج گسترده تری از اعتراضات در سراسر اروپا، از فرانسه تا اسپانیا، برگزار شد.

طبق آخرین داده‌ های یورواستات، پرتغال در بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از نظر میانگین درآمد سالانه در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۷ هزار یورو با در رتبه هجدهم قرار گرفت که ۳۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا با حدود ۴۲ هزار یورو است.