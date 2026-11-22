معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی مقام معظم رهبری و از مبارزان دوران نهضت اسلامی را تسلیت گفت و از مجاهدت‌ها و مبارزات آن مرحوم علیه رژیم پهلوی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت حاج جواد خجسته باقرزاده دایی گرامی مقام معظم رهبری و از مبارزان دوران نهضت اسلامی آمده است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و تحیات وافره

درگذشت مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی حضرتعالی و از مبارزان دوران نهضت اسلامی، موجب تأثر و تأسف شد.

آن مرحوم که در دوران مبارزات علیه رژیم ستم‌شاهی، رنج بازداشت و شکنجه را تحمل کرده بود، از همراهان نهضت اسلامی به شمار می‌رفت و یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان ماندگار خواهد بود.

اینجانب این مصیبت را به محضر حضرتعالی، اخوان مکرم، خانواده معزز امام شهید، خاندان محترم خجسته باقرزاده و عموم بازماندگان تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای حضرتعالی، دوام عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون در هدایت و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور