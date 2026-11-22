مقامات پلیس شهر پارما در ایالت اوهایوی آمریکا از وقوع یک حادثه تیراندازی گسترده با چندین کشته و زخمی خبر دادند و اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقامات پلیس شهر پارما در ایالت اوهایوی آمریکا از وقوع یک حادثه تیراندازی گسترده با چندین کشته و زخمی خبر دادند و اعلام کردند آمار دقیق کشته‌ها و مصدومان مشخص نیست، اما حال بسیاری از مصدومان وخیم گزارش شده است.

اسکات تراکسلر، سخنگوی پلیس پارما، ازشناسایی دو مظنون در این ارتباط خبر داد و گفت: تیراندازی در بلوک ۵۳۰۰ خیابان ریج رخ داده و دو قبضه سلاح گرم در محل کشف و ضبط شده است.

پلیس شهر پارما درباره هویت و هدف عاملان تیراندازی خبری منتشر نکردند.