به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران یگان امداد حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون ۱۷۹ حلقه انواع لاستیک خودرو‌های باری و سواری خارجی قاچاق را که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ فارسی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق کالا از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی همچنین از شهروندان خواست انتقادها، پیشنهاد‌ها و تقدیر‌های خود از عملکرد پلیس را از طریق سامانه ۱۹۷ مطرح کنند.