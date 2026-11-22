عربستان در ادامه حملات به یمن، سه بار فرودگاه بین المللی الحدیده در ساحل غربی یمن را بمباران کرد و همچنین منطقه حَیفان در استان تعز واقع در جنوب غرب یمن را نیز هدف قرار داد.

ادامه حملات عربستان به مناطق غیر نظامی و زیر ساختی یمن

ادامه حملات عربستان به مناطق غیر نظامی و زیر ساختی یمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی منابع از شنیده شدن صدای چند انفجار در الحدیده یمن خبر دادند. منابع یمنی همچنین اعلام کردند، در استان البیضاء نیز دشمن سعودی ۸ حمله هوایی به برج‌های مخابراتی در شهرستان مکیراس و در استان صعده نیز متجاوزان سعودی با ۱۱ موشک شهرستان‌های سحار و مجز را هدف قرار دادند. تاکنون منابع خبری یمنی به تلفات احتمالی این حمله هیچ اشاره‌ای نکردند.

این حملات ساعاتی پس از آن انجام می‌شود که یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در گزارشی اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ائتلاف سعودی ۷۱ بار حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین از حملات تلافی جویانه یمن به مناطق مختلف عربستان خبر داد و با رد ادعا‌ها درباره وجود خطر برای منطقه مکه مکرمه تأکید کرد که عملیات این نیرو‌ها تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می دهد.

واکنش یحیی سریع ساعتی پس از آن رخ داد که سازمان امداد و نجات عربستان سعودی مدعی صدور هشدار خطر در منطقه مکه مکرمه شده بود.