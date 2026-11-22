تیم ملی بسکتبال ایران با ۱۱ بازیکن برای حضور در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر راهی مالزی شد و چهار بازیکن دیگر نیز به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران برای برگزاری دو دیدار خود در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، دیشب با ۱۱ بازیکن عازم مالزی شد.

ارسلان کاظمی نائینی، محمد جمشیدی جعفرآبادی، آرمان زنگنه، پیتر گریگوریان، سیدمهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، مبین شیخی، سیدمحمد غفاری، محمدمهدی حیدری، متین آقاجان‌پور و صارم جعفری، بازیکنانی هستند که در این سفر تیم ملی را همراهی می‌کنند.

همچنین بهنام یخچالی دهکردی، سالار طاهری، محسن عسگری‌نیا و محمد امینی در مالزی به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد تا تیم ملی با ترکیب کامل خود در دو دیدار این پنجره به میدان برود.

کادر فنی و همراهان تیم ملی در این سفر نیز به شرح زیر هستند:

• سرپرست کاروان: محسن محمدشاهعلی

• سرمربی: سوتیریوس مانولوپولوس

• مربیان: فرزاد کوهیان افضلی و محمد کسایی‌پور

• مربی بدنساز: مهدی چراغی

• فیزیوتراپ: مجید صادقی

• ماساژور: احمد عظیمی گروسی

همچنین الکساندر ولیساراکوس نیز به کادر تیم ملی اضافه خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، جمعه ششم آذرماه به مصاف استرالیا می‌رود و یکشنبه هشتم آذرماه نیز با فیلیپین دیدار خواهد کرد.