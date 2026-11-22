تیم ملی سنگ‌نوردی ایران در رقابت‌های جام آزاد شانگهای در مسکو، با کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره در ماده بولدرینگ، به کار خود در این ماده پایان دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فینال بولدرینگ مردان، «رادین فروغیان» با کسب ۹۹٫۴ امتیاز و اختلاف قابل‌توجه با سایر رقبا، عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست آورد. همچنین «محمدرضا طرلانی» با کسب ۶۹٫۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

در فینال بخش بانوان نیز «مهدیسا حمیدنژاد» با کسب ۸۳٫۸ امتیاز، در رقابتی نزدیک با «آلنا زورینا» از روسیه که ۸۴٫۶ امتیاز به دست آورد، در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد.

بدین ترتیب، نمایندگان سنگ‌نوردی ایران در فینال ماده بولدرینگ این رقابت‌ها موفق به کسب یک مدال طلا و دو نقره شدند.



