به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام احمد پهلوانیان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

درگذشت مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده موجب تأثر و تأسف شد.

ایشان از جمله شخصیت‌هایی بودند که بخش مهمی از عمر خویش را در مسیر اعتقادات دینی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های آن سپری کردند. سال‌های مبارزه و مجاهدت در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همراهی با نهضت بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، بخشی از کارنامه مبارزاتی و انقلابی ایشان را رقم زد، مسیری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تعهد، پایمردی و احساس مسئولیت در قبال ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تداوم یافت.

بی‌تردید، یاد و خاطره انسان‌هایی که با ایمان، تعهد و مجاهدت در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های آن گام برداشته‌اند، در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت این ضایعه به خانواده معزز ایشان، به‌ویژه جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده و سایر بستگان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.