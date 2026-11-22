کاروان تیم فوتبال نوجوانان ایران پس از صعود به جام ملت‌های آسیا صبح امروز به میهن بازگشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم فوتبال نوجوانان ایران صبح امروز با پروازی که از مبدا گوانگژوی چین برخاسته بود، به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رسید.

علی تارقلی‌زاده رییس کمیته فنی و توسعه، مجتبی سالک رییس کمیته مسئولیت اجتماعی و مصطفی قنبرپور سرمربی تیم نونهالان با حضور در فرودگاه امام خمینی به استقبال نوجوانان ملی پوش کشورمان آمد.

تیم فوتبال نوجوانان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با ۴ پیروزی، ۱۸ گل زده و بدون گل خورده توانست به صورت مقتدرانه به جام ملت‌های آسیا صعود کند.