مقام پیشین پنتاگون، درباره علت ناکامی آمریکا و سربلندی ایرانیان گفت: دولت در درک شجاعت، تاب‌آوری مردم و توانمندی‌های ایران، دچار خطای محاسبه‌ای شد؛ مردم ایران، مردمی نیستند که تسلیم شوند، حتی زیر فشار محاصره و تحریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شنبه ۳۰ آبان به این شرح است:

سلام. با سرمقاله شب ۲۶۶ از شب‌های مقاومت و حماسه ایرانیان در خدمت شما هستیم. این شب‌ها و روز‌ها نبرد هرمز موضوع اصلی تحلیل و تحول‌های جنگ تحمیلی سوم است؛ جایی که شده شکارگاه نفتکش‌های متخلف و پهپادی دشمن. این را یک مقام نظامی گفته که شب گذشته، یکی از شدیدترین و متنوع‌ترین تقابل‌های آفندی و پدافندی ایران با دشمن بوده است. دشمن آمریکایی می‌خواسته با پشتیبانی هوایی و دریایی، کاروانی از نفتکش‌ها را از تنگه عبور دهد که چند نفتکش هدف قرار گرفتند و سوختند. سه پهپاد آن‌ها سرنگون شد و یک اف ۱۶ آن‌ها هم آسیب دید و طرح قاچاق شبانه شکست خورد.

این شکست‌ها را محجوب زویری، استاد دانشگاه در قطر، این‌طور روایت کرده که ایران با ایستادگی، نقشه آمریکا در تنگه هرمز را نقش بر آب و واشنگتن را به پرداخت بهای سنگین و مستمر وادار کرده و نتیجه آن هم، بی‌اعتمادی متحدان آمریکا به واشنگتن شده است. حالا جنگی که آغازگر آن بودند، پاشنه آشیل راهبردی آن‌ها و نقطه آغاز برای ما و بازتعریف قدرت ایران در منطقه و جهان به اذعان دوست و دشمن شده است. به‌طور مثال، براندون ویچرت، تحلیلگر ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) و نویسنده آمریکایی گفت: ایران، مقاوم‌تر و مستحکم‌تر از قبل، در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت واقعی جهانی است.

مقام پیشین پنتاگون هم علت این ناکامی آمریکا و سربلندی ایرانیان را در خطای محاسبه‌ای متجاوزان دانسته است؛ وس برایانت گفت: دولت آمریکا در درک شجاعت، تاب‌آوری مردم و توانمندی‌های ایران، دچار خطای محاسبه‌ای شد؛ مردم ایران، مردمی نیستند که تسلیم شوند، حتی زیر فشار محاصره و تحریم؛ مطلبی که استیون والت، استاد دانشگاه هاروارد، از آن حرف زده است که رؤیای فروپاشی ایران، زیر فشار اقتصادی، چیزی جز یک خیال‌پردازی صرف نیست.

چنین مطلبی را رئیس جمهور هم گفت: هر چند مشکل داریم، اما با تلاش اهالی بازار و تولید، همه چیز در جنگ اقتصادی، خوب پیش می‌رود و دشمن، به زانو درآوردن ایران را مگر در خواب ببیند. به گفته آقای پزشکیان، عد‌ه‌ای قلدر زورگو، قصد داشتند تا کشور ما را ساقط کنند، اما مردم و نیرو‌های نظامی نگذاشتند.

نیرو‌های نظامی که تنگه را محکم گرفته‌ و به قول سرلشکر وحیدی، دشمن را به ذلت و زبونی کشانده‌اند و مردمی که از سال ۵۸ دعوت امام خمینی، رحمت‌الله‌علیه را لبیک گفتند و شدند بسیج و قوت بازوی نیرو‌های مسلح. همین مردم ۲۶۷ شب در خیابان‌ها هستند، فارغ از سلیقه‌های متنوع؛ از همه قشر، جنس و سن و سال.

رهبر شهید به همین علت می‌گفتند: بسیج با این تعریف همگانی، خنثی‌کننده نقشه دشمن در همه زمینه‌ها است؛ چه نظامی و چه اقتصادی. پس، درود بر مردم بسیجی ایران.

نویسنده: خانم کهنی