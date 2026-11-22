در مجموع، ۷۱۹ طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دیدار پاسداران و بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه در استان، آغازگر برنامه‌های هفته بسیج در زنجان بود.

برنامه‌هایی که با بهره‌برداری از طرح عمرانی و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان ادامه یافت.

این طرح‌ها در حوزه آبرسانی به مناطق محروم، ساخت و مرمت مسکن نیازمندان، اشتغال‌زایی و بهسازی زیرساخت‌های روستایی اجرا شده‌است.

در مجموع، ۷۱۹ طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در استان زنجان به بهره‌برداری می‌رسد.