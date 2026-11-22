از امروز یکم آذر ماه سرعت وزش باد در استان زنجان افزایش خواهد یافت و در برخی مناطق به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

نخستین روز آذر در زنجان ، آسمان آرام، وزش باد در راه

نخستین روز آذر در زنجان ، آسمان آرام، وزش باد در راه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا پایان هفته شرایط جوی نسبتا پایداری در استان حاکم خواهد بود.

برای این روز‌ها آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود و انتظار بارندگی قابل توجه برای استان نخواهیم داشت؛ هر چند روز دوشنبه در برخی از ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده وجود خواهد داشت.

همچنین، از امروز سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت و در برخی مناطق به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

از نظر دمایی، طی روز‌های آینده تغییر قابل توجهی را در دمای هوا انتظار نخواهیم داشت.