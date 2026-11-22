به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "سیدسعید عزیزی" فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از واژگونی یک دستگاه تراکتور هنگام شخم‌زنی زمین کشاورزی و جان‌باختن راننده آن در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی توکور خبر داد.

وی گفت: در پی اعلام وقوع حادثه واژگونی تراکتور در زمین‌های کشاورزی، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد راننده تراکتور به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده است.

سرهنگ "سیدسعید عزیزی" با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام انجام فعالیت‌های کشاورزی تأکید کرد و از کشاورزان خواست هنگام کار در زمین‌های ناهموار و شیب‌دار احتیاط لازم را داشته باشند.