زلزله ۴.۳ ریشتری در شهر خوی
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری دانشگاه تهران، زلزلهای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی شهر خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مقدماتی زمینلرزه به این شرح است:
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱، ۰۰:۵۵:۵۶
طول جغرافیایی: ۴۴.۷۷
عرض جغرافیایی: ۳۸.۶۳
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۱۷ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)
۲۹ کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)
۳۶ کیلومتری قطور (آذربایجان غربی)
نزدیکترین مراکز استان:
۱۲۲ کیلومتری ارومیه
۱۴۶ کیلومتری تبریز