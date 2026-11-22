بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری دانشگاه تهران، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی شهر خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مقدماتی زمین‌‌لرزه به این شرح است:

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱، ۰۰:۵۵:۵۶

طول جغرافیایی: ۴۴.۷۷

عرض جغرافیایی: ۳۸.۶۳

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۷ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)

۲۹ کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)

۳۶ کیلومتری قطور (آذربایجان غربی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۲۲ کیلومتری ارومیه

۱۴۶ کیلومتری تبریز