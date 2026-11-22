به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سردار "علی ندرخانی" در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری با وعده فروش حواله لیزینگی خودرو و ادعای ارتباط با یکی از شرکت‌های خودروسازی موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد فرد کلاهبردار با جلب اعتماد شاکی و وعده واگذاری حواله خودرو در چند مرحله مبالغی از وی دریافت کرده، اما پس از دریافت وجوه به تعهدات خود عمل نکرده است.

سردار ندرخانی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی قضایی، مسیر انتقال وجوه را شناسایی کردند و در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال به حساب شاکی مسترد شد، به شهروندان توصیه کرد : پیش از پرداخت وجه برای خرید خودرو از اصالت شرکت، مجوز‌های قانونی و اعتبار فروشنده اطمینان حاصل کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع جرائم سایبری موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.