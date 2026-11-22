حاج ولی‌الله کلامی و حاج جواد رسولی به‌عنوان پیرغلامان منتخب استان زنجان در بیست و سومین اجلاسیه سراسری پیرغلامان حسینی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، دو چهره برجسته شعر و مداحی آیینی استان زنجان تجلیل شدند .

این اجلاسیه از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر ارومیه برگزار شد و طی آن، استاد حاج ولی‌الله کلامی، شاعر نام‌آشنای آیینی و استاد حاج جواد رسولی، مداح و ذاکر اهل‌بیت (ع)، به‌عنوان پیرغلامان منتخب استان زنجان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در آیین تجلیل از این دو خادم مکتب اهل‌بیت (ع)، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با اهدای لوح سپاس و تندیس افتخار، از سال‌ها تلاش، اخلاص و خدمات آنان در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا، پاسداشت شعائر حسینی و زنده نگه‌داشتن پیام نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.