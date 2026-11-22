فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه ۱۴۰۵ در خراسان شمالی
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسانشمالی از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، سرهنگ مهدی آدینهپور گفت: همه مشمولانی که تاریخ اعزام آنها آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است ، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفینامه مرکز آموزش خود را دریافت کنند.
وی افزود: مشمولان موظفاند از یکم تا چهارم آذرماه با همراه داشتن مدارک مندرج در معرفینامه، برگ واکسن مننژیت و دوگانه و کارت تلفن همگانی، به مرکز آموزش تعیینشده مراجعه کنند.
معاون وظیفه عمومی استان تأکید کرد: همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی ممنوع است.
عدم حضور در زمان و مکان تعیینشده ، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با مشمولان برخورد قانونی خواهد شد.
مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.