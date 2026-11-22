به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی آدینه‌پور گفت: همه مشمولانی که تاریخ اعزام آن‌ها آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است ، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه مرکز آموزش خود را دریافت کنند.

وی افزود: مشمولان موظف‌اند از یکم تا چهارم آذرماه با همراه داشتن مدارک مندرج در معرفی‌نامه، برگ واکسن مننژیت و دوگانه و کارت تلفن همگانی، به مرکز آموزش تعیین‌شده مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی استان تأکید کرد: همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی ممنوع است.

عدم حضور در زمان و مکان تعیین‌شده ، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با مشمولان برخورد قانونی خواهد شد.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.