سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو رادار پدافندی پاتریوت ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین با آتش موشکی و پهپادی سپاه هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دقایقی پیش در پاسخ به تداوم تجاوز و نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران و حمله به رادار جزیره هنگام، با اجرای یک عملیات ترکیبی آفندی موشکی و پهپادی، با رمز مبارک یا‌ ام‌البنین سلام الله علیها، مواضع ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین را هدف آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.

در این عملیات، دو رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ارتش آمریکا، مستقر در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین، هدف قرار گرفتند.

از بامداد شنبه، عملیات‌های پرهزینه اسکورت (پوشش) هوایی ارتش آمریکا در منطقه، نه‌تنها به اهداف مد نظر این کشور دست نیافته، بلکه با خسارت‌های فراوان به تجهیزات و شناور‌های تحت پوشش آن در دریا و آسمان همراه بوده است.

در ادامه این تحرک‌ها و در پی نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران از طرف دو فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی MQ-۱ و MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا، مواضع نظامی این کشور در این پایگاه‌ها هدف عملیات نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز نیرو‌های مسلح کشور است و نقض حریم هوایی ایران از سوی هیچ کشور و نیروی متجاوزی، بدون پاسخ سخت و قاطع رزمندگان اسلام نخواهد ماند.