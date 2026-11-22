مردم خراسان شمالی در دویست و شصت وششمین شب حضور خود، با سردادن شعار‌های ضد استکباری، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مردم خراسان شمالی در دویست و دوازدهمین شب حضور خود ، با سردادن شعار‌های ضد استکباری، بر ایستادگی و مقاومت در برابر تهدید‌ها و زیاده‌خواهی‌ها تأکید کردند.

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه خراسان شمالی با حضور در میادین و خیابان‌های استان، بر مواضع خود در حمایت از عزت و اقتدار ایران تأکید می‌کنند.

حضور مردم ولایی رازوجرگلان در تجمع شبانه

مردم ولایتمدار اسفراین با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر اتحاد و ایستادگی خود در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش گذاشتند.