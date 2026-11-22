با توجه با تداوم آلودگی هوا، فعالیت‌های ورزشی در فضای باز مدارس ممنوع و شرکت‌های نیشکری و کشاورزان از سوزاندن مزارع و بقایای محصولات خود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ سیمای خوزستان افزود:با توجه به ادامه آلودگی هوا، نشست کارگروه اضطرار آلودگی هوا استانداری خوزستان برگزار و مقرر شد هر گونه انجام فعالیت‌های ورزشی و سایر فعالیت‌های بدنی در فضای باز مدارس و مراکز آموزشی در روز یکشنبه اول آذرماه ممنوع شود. همچنین. مدیران مدارس موظف‌اند اقدامات پیشگیرانه، از جمله کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز و محدود کردن فعالیت‌های بدنی را در دستور کار قرار دهند.

قلی نژاد افزود: کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها موظف‌اند تا پایان روز چهارشنبه چهارم آذرماه از هرگونه سوزاندن مزارع خودداری کنند و هرگونه آتش زدن مزارع کشاورزی، به‌ویژه بقایای شلتوک، در سطح استان ممنوع است. سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است نظارت بر مزارع را تشدید کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی ناشی از اقدام کشاورزان، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

وی ادامه داد: از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار، درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با جدیت رعایت کنند و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و سایر دانشکده‌های علوم پزشکی استان موظف‌اند توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صداوسیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی کنند.